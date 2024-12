Afkalvend ijs kan het weer tot ver buiten Antarctica beïnvloeden

Het dramatische verlies aan zee-ijs aan de Zuidpool leidt tot meer warmteverlies van de oceaan naar de atmosfeer en doet de stormactiviteit toenemen. Dat blijkt uit een nieuwe studie in Nature.

Het onderzoek, onder leiding van het Britse National Oceanography Centre (NOC), keek naar de winter van 2023. Toen bereikte de zee-ijsbedekking op Antarctica een recordlaagte.

Uit gegevens van de atmosferische laag net boven het oceaanoppervlak blijkt dat de hoeveelheid warmte die van de oceaan naar de atmosfeer verloren gaat, verdubbeld is. Dat leidt op zijn beurt tot meer stormen in de Zuidelijke Oceaan op grote hoogte, waarbij sommige gebieden tot wel zeven extra stormdagen per maand tellen.

– Uitgelichte afbeelding: Photo by 66 north on Unsplash