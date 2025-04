AfD op gelijke hoogte met CDU/CSU in peiling

De extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) staat in een peiling voor het eerst op gelijke hoogte met de christendemocratische CDU/CSU. Beide partijen zouden bij verkiezingen kunnen rekenen op 24% van de stemmen. Dat blijkt uit een enquête die is uitgevoerd door Insa in opdracht van Bild.

Het is het beste resultaat ooit voor de AfD in een peiling. De Union won de verkiezingen op 23 februari met 28,5% van de stemmen.

Momenteel onderhandelt de Union met de sociaaldemocratische SPD over de vorming van een regering. Blijkbaar worden veel rechtse kiezers daar niet vrolijk van.

De SPD blijft stabiel op 16%. De Groenen verliezen 1% en komen uit op 11%. Die Linke wint licht en zou ook op 11% komen. De liberale FDP en het links-populistische Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) halen de kiesdrempel van 5% niet.

In een poging de AfD de wind uit de zeilen te nemen heeft de Union recentelijk veel van de (anti)immigratieretoriek van de AfD overgenomen. Die strategie heeft nog nooit gewerkt, maar CDU-leider Friedrich Merz denkt blijkbaar dat voor Duitsland andere wetten gelden.

De peiling heeft een foutmarge van 2,9%.

