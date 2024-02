Actrice Katja Herbers geeft prijs aan XR Musicians

Herbers: “Het A12 orkest verrijkt klimaatactivisme op onvergetelijke wijze”

Op zondag 11 februari om 13:00 uur heeft Katja Herbers de Inspiratieprijs voor Kunst en Leven doorgegeven aan XR Musicians, het orkest dat meerdere keren heeft gespeeld tijdens de A12-blokkades. Zelf kreeg ze de prijs vorig jaar van theaterregisseur Johan Simons. De bijeenkomst was in de Utopie in Den Haag. Celliste Sanne Bijker nam de prijs in ontvangst. Het betreft een doorgeefprijs in het leven geroepen door beeldend kunstenaar Maria Roosen.

Katja Herbers: “De beelden van het complete symfonieorkest op de A12 hadden niet alleen in Nederland impact, ze gingen de hele wereld over. Als ik denk aan de schoonheid en de breekbaarheid van de muziek tegenover de waterkanonnen van de politie, schiet ik vol. Een beter beeld voor waar we voor vechten is er niet. Het behoud van de schoonheid en de harmonie van ons mensen met elkaar en de natuur.”

Sanne Bijkers van XR Musicans: “Ik vind het een enorme eer om deze prijs te krijgen, het is een erkenning van de bijzondere kracht die muziek heeft voor klimaatacties. En ik zie het vooral als een grote aanmoediging voor de hele muziekgemeenschap van Extinction Rebellion om meer campagnes te ondersteunen met muziek!”

Actrice en klimaatactivist

Herbers stond in 2022 ook op de A12. Destijds nog zonder orkest, massa’s mensen en waterkanonnen. Inmiddels is Extinction Rebellion uitgegroeid tot een breed gedragen beweging. 72% van de Nederlandse bevolking is het bijvoorbeeld eens met de eis van XR dat de overheid per direct moet stoppen met het subsidiëren van de fossiele industrie, voor het behoud van een leefbare toekomst.

Herbers is een internationaal gevierde actrice, bekend van rollen in o.a. Westworld, Manhattan, The Leftovers en Evil. Ze is eveneens klimaatactivist en zet haar bekendheid in om de klimaat- en ecologische crisis onder de aandacht te brengen.

XR Musicians op de A12

Op zaterdag 11 maart 2023 stond er een compleet symfonieorkest op de A12 in Den Haag, tijdens een protest tegen fossiele subsidies van Extinction Rebellion. En het bleef niet bij dit ene optreden – het orkest groeide bij volgende protestacties, er werd een koor gemobiliseerd en inmiddels is er een bloeiende muzikantengemeenschap binnen Extinction Rebellion: XR Musicians. De muziek heeft geleid tot een breder gedragen sympathie voor de eisen van Extinction Rebellion, zoals klimaatrechtvaardigheid en de afschaffing van fossiele subsidies, en draagt bij aan de sterke groei van de burgerbeweging.

De muzikale optredens baarden veel opzien en trokken de aandacht van media in binnen- en buitenland, zoals BBC en CNN. Naast het genereren van media-aandacht, blijkt de muziek ook andere functies te hebben, zoals een kalmerende werking in gespannen situaties. Ook de symbolische waarde en de schoonheid van de muziek worden door veel demonstranten en burgers met klimaatzorgen genoemd als belangrijk aandeel in het protest.

Inspiratieprijs voor Kunst en Leven

De Inspiratieprijs voor Kunst en Leven is in het leven geroepen door kunstenares Maria Roosen. De persoon die de onderscheiding het jaar daarvoor heeft gewonnen, mag bepalen wie de volgende ontvanger is van de wisseltrofee. De prijs is een kunstwerk, een glazen “Toverstaf”. Zij reikte de prijs de eerste keer zelf uit aan theaterregisseur Johan Simons. Simons gaf op zijn beurt de prijs door aan actrice Herbers.

– Bericht Extinction Rebellion, waaraan ook de uitgelichte afbeelding is ontleend