Activisten van Extinction Rebellion bezetten weg naar Shell Pernis

Vandaag, op donderdag 1 juni, bezetten 40 rebellen van Extinction Rebellion (XR) sinds 11:00 de toegangsweg van Shell Pernis, de grootste olieraffinaderij in Europa, aan de Vondelingenweg in Hoogvliet, Rotterdam. Zij eisen dat Shell nu handelt, en onmiddellijk stopt met het het investeren in nieuwe olie- en gasvelden, dat het reparaties betaalt aan de slachtoffers van hun vervuilende industrie, en dat Shell zijn gigantische winsten gebruikt om te investeren in schone energie. Daarnaast moeten werknemers in de fossiele industrie verzekerd worden van een goede transitie naar een groene baan. De actie blokkeert de stroom van fossiele brandstoffen uit de raffinaderij in Pernis, en verstoort het productieproces van Shell. Zolang Shell blijft investeren in de klimaathel, zien de rebellen geen andere optie dan op vreedzame wijze de raffinaderij te blokkeren.

De raffinaderij in Pernis is de grootste in Europa, en verwerkt 21 miljoen ton ruwe olie per jaar. De rebellen hebben een wegblokkade opgezet op de brug van de Vondelingenweg, en houden zo de tanktrucks tegen die de raffinaderij in of uit willen. Klimmers in tripods kijken uit over de vervuilende industrie in de Rotterdamse haven. Andere rebellen hebben zich vastgeketend aan olievaten gevuld met beton, om zo een onverzettelijk obstakel te vormen op de weg.

We komen altijd terug, met meer!

Twee jaar geleden werd Pernis ook al geblokkeerd door XR, met de eis dat Shell hun vernietigende activiteiten zou staken, en zich zou committeren aan schadevergoedingen voor de getroffen gemeenschappen en ecosystemen. In twee jaar tijd is er weliswaar veel veranderd, maar niet ten goede. Shell is in beroep gegaan tegen de rechterlijke uitspraak dat het zijn emissies moet inperken, en verzekert tegelijkertijd zijn aandeelhouders dat het zal blijven investeren in nieuwe olie- en gasvelden.

Hiermee negeert Shell niet alleen de rechterlijke macht, maar ook de wetenschappelijke consensus dat nieuwe investeringen in olie en gas niet in lijn zijn met het Parijs-akkoord. Hoewel Shell claimt een leider te zijn in groene energie, wordt slechts 10 procent van zijn investeringen beschouwd als groen volgens Europese richtlijnen. Hoe kan een bedrijf zichzelf duurzaam noemen terwijl het miljarden euro’s investeert in nieuwe infrastructuur voor de extractie van fossiele brandstoffen?

Het grootste investeringsrisico voor bedrijven zoals Shell is hun “license to operate”, de sociale acceptatie van hun activiteiten. WIJ ZIJN HET INVESTERINGSRISICO, en zullen nooit accepteren dat Shell onze toekomst verbrandt om de aandeelhouders zoet te houden. Wij komen terug tot Shell stopt met olie en gas!

– Bericht Extinction Rebellion, hieraan is ook de afbeelding ontleend