Activist Just Stop Oil veroordeeld to 6 maanden gevangenisstraf

Stephen Gingell, een 57-jarige activist van Just Stop Oil, is tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld voor zijn deelname aan een vreeedzame protestmars op een weg in Londen.

Volgens de dit jaar ingevoerde Public Order Act is iedereen die “de nationale infrastructuur verstoort” strafbaar. Gevangenisstraffen kunnen oplopen tot twaalf maanden. Naast wegen en vliegvelden worden ook electriciteitscentrales, olie- en gaswinnings- of distributielocaties, havens en spoorwegen tot de essentiële infrastructuur gerekend.

De wet is specifiek gericht tegen organisaties als Extinction Rebellion en Just Stop Oil, die regelmatig de infrastructuur “verstoren”. Het heeft er mede toe geleid dat XR eind vorig jaar besloot te stoppen met het blokkeren van wegen en vliegvelden. Uit opiniepeilingen bleek bovendien dat dergelijke acties ook op weinig sympathie van het publiek kunnen rekenen. XR kondigde aan van strategie te zullen veranderen, maar dit jaar hebben we in Engeland weinig meer van die club vernomen.

