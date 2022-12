Actievoerders bezetten hoofdkantoor Rabobank: Stop met het financieren van de stikstofcrisis!

Ruim dertig actievoerders van Extinction Rebellion (XR) Landbouw hebben vandaag, op vrijdag 2 december om 12:00 uur, de lobby van het hoofdkantoor van de Rabobank aan de Croeselaan in Utrecht bezet. Zij eisen dat de Rabobank stopt met investeringen in de industriële landbouw en het beleid volledig richt op en een snelle en eerlijke transitie naar een agro-ecologisch voedselsysteem. Ook willen ze dat de bank meebetaalt aan het oplossen van de stikstofcrisis. “Rabo ruim je shit op” staat dan ook op een van de banners. De actievoerders zullen pas vertrekken als Rabobank de eisen inwilligt.

Om de bank te dwingen zijn vervuiling onder ogen te komen hebben de actievoerders dienbladen met hopen mest meegenomen. Ondanks alle groene praatjes blijft Rabo een drijvende kracht achter vervuiling, natuurverwoesting, klimaatontwrichting en boerenleed​​​​​​​. Woordvoerder Yolande Schuur: “Met mest op een presenteerblaadje drukken we Rabobank met de neus op de feiten. We zitten in de shit en dat is mede aan Rabobank te danken, die liet boeren geen andere keuze dan te intensiveren en op te schalen vanuit eigen winstbelang. Terwijl ze wisten dat het ecologisch onverantwoord was.”

Actie vooraf aan het debat in de Tweede Kamer

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de stikstofcrisis en het uitkopen van boeren met miljarden aan belastinggeld. Een heel groot deel hiervan zullen boeren moeten gebruiken om hun leningen aan de Rabobank af te lossen, dat in 2020 het recordbedrag van meer dan 40 miljard aan leningen in de agri- en foodsector had uitstaan. Yolande Schuur: “Als aanjager en grote profiteur van de problemen zal de Rabobank moeten meebetalen aan het oplossen ervan. De bank moet stoppen met haar vervuilende ‘business as usual’, en een radicale koerswijziging inzetten naar een snelle en eerlijke transitie naar een agro-ecologisch voedselsysteem in samenspraak met boeren die willen verduurzamen.”

Nederlandse Landbouw ​​​​​​​

De industriële landbouw is de belangrijkste veroorzaker van ontbossing, leidt tot groot verlies van biodiversiteit en is verantwoordelijk voor 14 procent van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Als financier van 85 procent van de Nederlandse landbouw is de Rabobank een sleutelspeler in dit vervuilende voedselsysteem. De bank verdient al decennialang miljoenen aan precies het beleid waar de bank nu op wordt aangesproken.

Over XR Landbouw

XR Landbouw is een gemeenschap van (biologische) boeren, (landbouw)studenten en burgers die zich zorgen maken over de impact van de industriële landbouw op boer, burger en planeet. XR Landbouw eist dat de overheid eerlijk is over de rol van de landbouw in de klimaat- en ecologische crises, een transitie inzet naar agro-ecologische landbouw en boeren én burgers die transitie laat vormgeven. Om haar doelen te bereiken maakt XR Landbouw gebruik van workshops, presentaties, gesprekken met belanghebbenden en acties, die altijd creatief en geweldloos zijn, en soms ongehoorzaam.

Extinction Rebellion Landbouw voert al twee jaar campagne tegen de Rabobank en eist dat de Rabobank geen nieuwe investeringen meer doet in de vervuilende industriële landbouw, dat ze bestaande investeringen snel afbouwt en vol inzet op de transitie naar een gezond voedselsysteem voor boeren en burgers. Eerder sprak XR landbouw in op de certficaathoudersvergadering van de bank, beklommen ze het gebouw van de Rabobank, bespoten ze de ramen met krijtverf, en plakten ze honderden posters op de gevel. ​​​​​​​

– Inclusief uitgelichte afbeelding ontleend aan Extinction Rebellion