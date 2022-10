Actie tegen conferentie Frontex in Rotterdam

Activisten van Stop the War on Migrants hebben vandaag

vanaf iets na 14 uur met veel lawaai een conferentie

van EU-grensbewakingsagentschap Frontex in het kantoor van de

Koninklijke Marechaussee in Rotterdam (Brandenburgbaan 6). verstoord

De actie richt zich tegen het Europese grens- en migratiebeleid en maakt

onderdeel uit van de campagne ‘Abolish Frontex, end the EU border

regime’.

De conferentie bij de Marechaussee gaat over het verder uitbouwen en

verfijnen van het Entry/Exit-systeem, één van de biometrische databases

die de EU optuigt om grenscontrole en toezicht op migranten verder op te

voeren. Dit systeem, dat het stempelen van paspoorten moet gaan

vervangen, wordt gekoppeld aan andere databases, om zo een ‘virtuele

muur’ op te bouwen: één gecentraliseerde database met persoonlijke en

biometrische informatie, die beschikbaar is voor grensbewakers en

politie. Het systeem moet EU-burgers en andere gewenste reizigers

onderscheiden van potentieel ongewenste personen, niet in de laatste

plaats op grond van etnische profilering. Grote IT- en wapenbedrijven

verdienen honderden miljoenen aan deze systemen en zijn ook uitgenodigd

deel te nemen aan de conferentie in Rotterdam.

Stop the War on Migrants, een collectief dat informatie verspreidt over

en in actie komt tegen de militarisering van grenzen en de rol van de

wapenindustrie daarbij, verstoort deze conferentie om duidelijk te maken

dat Frontex, grensbewakers uit EU-lidstaten en de militaire industrie

niet welkom zijn. Het vorige week gelekte rapport van de European

Anti-Fraud Office (OLAF) over Frontex laat zien hoe diepgaand het

agentschap betrokken is bij geweld en mensenrechtenschendingen.

“Frontex is een essentieel onderdeel van het inherent racistische,

koloniale en kapitalistische grensbeleid van de EU en draagt bij aan de

gruwelijke manier waarop vluchtelingen worden behandeld. Het is niet

voldoende om Frontex te hervormen of te verbeteren, of het te vervangen

door meer van hetzelfde. Het is tijd om Frontex en het systeem dat het

vertegenwoordigt af te schaffen”, aldus Sascha van Stop the War on

Migrants.

In Italië voeren maatschappelijke organisaties en actiegroepen campagne

tegen de stilzwijgende verlenging van een migratieakkoord met Libië.

Italië is de drijvende kracht achter de Europese ondersteuning van de

beruchte Libische kustwacht, die met geweld vluchtelingenboten

terugsleept naar Libië, waar vluchtelingen in detentiecentra

geconfronteerd worden met marteling en onmenselijke omstandigheden. Met

de actie van vandaag spreekt Stop the War on Migrants ook steun uit voor

deze campagne ‘Stop Italy – Libya Memorandum’.

– Persbericht Stop the War on Migrants