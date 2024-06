Actie op de Noordzee: Geen nieuw gas

Actievoerders van Greenpeace voeren actie op de Noordzee tegen de installatie van een nieuw boorplatform. De activisten bezetten het platform en varen rond met rubberboten om te protesteren tegen gasboringen vlak boven Schiermonnikoog. Ben jij ook fel tegen het bouwen van nieuwe fossiele infrastructuur midden in de klimaatcrisis? Teken nu de petitie!

De klimaatcrisis ramt op de deur. Het laatste wat we nu nodig hebben is nóg meer gas, olie en steenkool. Toch wil het Nederlandse olie- en gasbedrijf ONE-Dyas nieuw gasvelden aanboren vlak bij de kwetsbare Waddenzee. Wetenschappers onderbouwen de conclusie die jij vast ook al trok: dit is een slecht idee.

Boren in de Noordzee werkt de klimaatdoelstellingen tegen. Het is gevaarlijk voor het zeeleven, boven en onder water. Voor de mensen op de eilanden Schiermonnikoog en Borkum is er zelfs een risico op aardbevingen.

