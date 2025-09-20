Achterban van VVD en aanverwanten nemen het niet meer in Den Haag

20 september 2025. Els “Rechts” organiseert een manifestatie tegen immigratie en nog zo wat dat ultrarechts in Nederland dwarszit. Stemmentrekker Van Haga sprak de menigte toe. Die menigte ging daarna als verzameling goede bezorgde burgers de stad in om onder het roepen van “Kankerjoden” de ruiten in te gooien van het kantoor van D’66. Vervolgens ging een politieauto in de fik. Dit zijn de Anti-Antifa waarop JA21, FvD, PVV, SGP, BBB en VVD apetrots zijn.

We nemen wat beelden over maar verwijzen verder naar de liveblogs van onze makkers van Videre.

Hier en hier. Ze waren er toch zomaar bij ter verslaglegging.

– Uitgelichte afbeelding: videostill