ABC-eilanders en hun schuld van 1 miljard aan NL: 3.571,42 P-P

Ehh… hoeveel? Laat me toch niet lachen, dat kan toch niet?: er wonen maar 280.000 mensen en dat is dan er persoon € 3.571,43 – afgerond dan, dat weer wel. Als foetus zou ik domweg weigeren tevoorschijn te komen met zo’n enorm verjaardagscadeau dat klaarligt – waar je, zoals met al dat soort cadeaus, ook nog es helemaal niet om gevraagd hebt!

Okeeee, okee, de staatsschuld in Nederland is op met moment ietsiepietsie hoger: per kop € 26.529,41. Had je niet gedacht hè? Nu is bijv. in Curaçao de staatsschuld € 4,3 miljard, dus gedeeld door de 150.000 inwoners is dat ook nog eens € 28.666,66. Hmmm… dus hoger dan de Nederlandse? Zeker. En dan die schuld nog? Jawel.

De regering heeft gisteren net een nieuwe regeling afgesproken voor de terugbetaling van die ruim 1 miljard aan leningen tussendoor. Onze eigenste Alexandra van Huffelen, die vaak verdwaalt in haar eigen inloopkast maar altijd net op tijd gered wordt, ik weet niet hoe, ik weet niet door wie, doet de eilanden als staatssecretaris sinds januari 2022.

Fijn voor haar! Ze liet wel de toeslagenouders daarvoor vallen, na de uitkering van € 30.000 per benadeelde. Menselijkerwijs misschien begrijpelijk voor de ex-voorzitster van de Fietsersbond en ex-wethoudster duurzaamheid in Rotterdam.

Ze is nu ruim een jaar bezig met de ABC, en heeft er vorig jaar twee weken doorgebracht – studiereis, niks AdH. Wordt dit wat? Misschien, laat ik ’t zo zeggen.

Haar voorganger, de Limburgse grondsjoemelaar, ex-militair en CDA-TK-lid en vm. staatssecretaris Raymond Knops bereikte daar niks met zijn starre aanpak. Wel raar dat zo’n man in zijn eigen gemeente met grond rommelt, maar in de koloniën opeens zijn harde kant laat zien. Of is dat juist hoopgevend? Nou…

PS1: Waarom maakte Rutte op 5 april kennis met de nieuwe Philips-topman Roy Jakobs? Die geldt in die kringen als een ‘wonder-boy’ maar zijn bedrijf maakt flink verlies, en dat zal dit jaar ook nog zo zijn door hun foute ademapparaten. Hou ze in de gaten! PS2: We moeten scherp blijven! Waarom weten jullie niet wat het grootste bedrijf van Nederland is? Vitol, de oliehandelaren, grootste ter wereld, stelletje oenen! Winst 2021 $ 4,2 miljard, oftewel $ 1 miljard meer dan het jaar ervoor. Over 2022 hebben ze zelfs – niet schrikken! – $ 15 miljard winst gemaakt… oftewel $ 887 per Nederlander.