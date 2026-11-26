Volgens Mansour Abbas, de leider van de Arabisch-Israëlische partij Ra’am, is er een coalitie in de maak van Yashar (Eisenkot), B’Yachad (Bennett & Lapid), Yisrael Beiteinu (Lieberman), de Democraten (Yair Golan), Ra’am en het ultra-orhodoxe Verenigd Torah-Jodendom (Yahadut HaTorah). De coalitie zou op de gedoogsteun kunnen rekenen van de Verenigde Lijst, de tweede Arabisch-Israëlische partij in de Knesset. FWIW, uiteraard, want in deze fase van coalitieonderhandelingen wordt wel vaker wat geroepen.

Deze coalitie kan rekenen op 63 van de 120 zetels in de Knesset. Twee zetels is natuurlijk geen ruime marge, vandaar dat de gedoogsteun van de Verenigde Lijst goed van pas komt.

Al te stabiel lijkt de coalitie op het eerste gezicht niet, maar het alternatief is de vorming van een regering van nationale eenheid met Likoed, iets waar binnen de voormalige oppositiepartijen weinig mensen behoefte aan hebben.

Eisenkot heeft tot 6 december de tijd een nieuwe regering te vormen. President Herzog kan hem twee weken extra geven, maar dan is zijn tijd ook echt op. Mocht het Eisenkot niet lukken, dan koersen we vermoedelijk af op nieuwe verkiezingen, iets waarop buiten Netanyahu en co echt helemáál niemand zit te wachten.

Uitgelichte afbeelding: Mansour Abbas – By Sharon Gabay – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/page/203029042