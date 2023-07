Aas etende wolven: ook dát is een natuurlijk proces

Afgelopen winter werden er prachtige beelden opgenomen van een roedel wolven die kwam eten van een edelhertenkadaver. Het ging om een aangereden edelhert dat door de terreinbeheerder is teruggelegd in de natuur, zodat het hert weer kon worden opgenomen in het gebied waarin hij geleefd heeft. De opgeslagen voedingsstoffen in het dode dier worden zo weer beschikbaar gesteld aan het gebied.

Wolven doden om de paar dagen een hoefdier om te voorzien in hun voedsel. Daarbij maken zij een afweging tussen het risico op verwonding en kans van slagen. Daarom zal een wolf kiezen voor de meest zwakke prooi in een kudde. Dit zijn dieren die jong, ziek, oud of gewoonweg langzamer of sneller uitgeput zijn. Zo zorgen wolven voor gezonde prooidierpopulaties.

– Uitgelichte afbeelding: Door Louis Agassiz Fuertes – The book of dogs; an intimate study of mankind's best friend [1]"Reprinted from the National geographic magazine, vol. xxxv, no. 3, March 1919", Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23287394