Aanvallen op de rechterlijke macht in de VS

We volgen de afbraak van rechtsstaat VS aan de hand van Kirsten Verdel:

Dag 56:

– Een Witte Huis-woordvoerder stelt dat ‘één rechter in één stad niet kan bepalen waar een vliegtuig vol illegale buitenlandse terroristen naartoe moet gaan.’

– Minister van Justitie Pam Bondi zegt in een officieel statement dat rechter Boasberg ‘de veiligheid van Amerikanen in gevaar heeft gebracht’ door ‘Tren de Aragua-terroristen te steunen’.

– Wetenschappers ontvluchten de Verenigde Staten door het afnemen van universitaire financiering en beperkingen op vrijheid van meningsuiting, wat leidt tot een braindrain. De Universiteit van Aix-Marseille meldt al veertig wetenschappers te hebben opgevangen van onder andere Yale, Stanford en NASA.

Dag 57:

– Een intern memo van de Social Security Administration (SSA) onthult plannen voor strengere identiteitscontroles, waardoor mensen die telefonisch een uitkering aanvragen, online hun identiteit moeten bevestigen of verplicht naar een kantoor moeten komen. Dit zou 85.000 extra kantoorbezoeken per week opleveren.

– Grenstsaar Tom Homan zegt op Fox over de deportaties: “We stoppen niet. Het maakt me niet uit wat de rechters denken. Het maakt me niet uit wat linkse mensen denken. We komen eraan.” Fox-presentator Lawrence Jones reageert op Homan: “Ik vind het geweldig om je door deze demonstranten te zien gaan, terwijl hun liberale tranen de hallen doen overstromen.”

Dag 58:

– De Trump-regering heft het expliciete verbod op gescheiden eet- en wachtruimtes en drinkfonteinen voor zwarte en blanke personen voor federale contractanten op, als onderdeel van Trumps executive order over diversiteit, gelijkheid en inclusie. De wijziging herroept een wet uit 1965. Bedrijven moeten nog wel voldoen aan federale en staatswetten, zoals de Civil Rights Act van 1964, waarin segregatie wordt verboden.

– Trump valt rechter Boasberg aan op Twitter: ‘Deze radicaal-linkse gek, een oproerkraaier en agitator die helaas door Barack Hussein Obama is aangesteld, werd niet gekozen tot president. Hij zou afgezet moeten worden.’

Dag 59:

– Witte Huis-woordvoerder Leavitt noemt rechter Boasberg een “Democratische activist”. Ze beschuldigt hem van machtsmisbruik omdat hij Trump’s deportatiebevel blokkeert. “Deze rechter beweert dat de president niet de bevoegdheid heeft om buitenlandse terroristen uit ons land te zetten. Dat is een ernstig misbruik van de rechterlijke macht.”

– Trump overweegt volgens een concept-presidentieel bevel om fentanyl als massavernietigingswapen te bestempelen. Dit zou de weg vrijmaken voor strengere maatregelen tegen Mexicaanse drugskartels, waaronder mogelijke militaire acties in Mexico en Canada. Critici maken zich zorgen over de implicaties van deze classificatie.

Dag 60:

– Trump valt Boasberg opnieuw aan op social media: ‘Rechter James Boasberg doet alles in zijn macht om de macht van het presidentschap over te nemen. Hij is een lokale, onbekende rechter, een egoïst die op zoek is naar publiciteit, en het kan om geen andere reden zijn, omdat zijn “uitspraak” zo belachelijk en onbeholpen is. RED AMERIKA!’

– Trump zegt op social media dat ‘gevaarlijke en onwettige landelijke gerechtelijke bevelen van radicale, partijdige rechters ons land kunnen vernietigen’. Hij roept op om deze bevelen te stoppen, omdat de rechters de macht van het presidentschap zouden willen overnemen zonder dat ze zoals hemzelf 80 miljoen stemmen hebben gehaald, wat ‘de veiligheid van het land bedreigt’.

