Aanval Houthi’s gelekt in chatgroep naar hoofdredacteur Atlantic

Atlantic-journalist Jeffrey Goldberg zag enige dagen geleden tot zijn verbijstering in een chatgroep op Signal, waar hij lid van bleek te zijn, berichten verschijnen voor een op handen zijnde aanval op Houthi-rebellen door de Amerikaanse luchtmacht. Nog even dacht hij slachtoffer van een grap te zijn, maar wist dat het authentieke berichten waren geweest toen een paar uur later de aanval daadwerkelijk plaatsvond.

We wisten dat Donald Trump een groep halvegaren als kabinet heeft aangesteld zoals men in de Verenigde Staten nog nooit eerder bij elkaar heeft gezien, althans niet in een regering. Maar de verbijstering over het feit dat er een journalist in een chatgroep van de allerhoogste regeringsleden (o.a. minister van defensie Pete Hegseth, Chef Staf van de Witte Huis Susan Wiles en National Security Adviser Michael Waltz) bleek te zitten, wordt alleen nog maar overtroffen door de volslagen absurditeit van het gebruik van een commerciële chat app voor het uitwisselen van dergelijke informatie.

Hoe haal je het in je hoofd?? En hoe heeft werkelijk niemand van die kabinetsleden op zeker moment niet gezegd “Zijn jullie helemaal gek geworden?? Dit is niet de plek om zulke zaken te bespreken, daar hebben we speciale, afgeschermde ruimtes en/of software voor!”

Dronkenlap, vermeend vrouwenmisbruiker en extreem-rechtse engnek – tevens minister van defensie – Pete Hegseth probeerde het af te schuiven op The Atlantic, door dat blad en Jeffrey Goldberg als een roddelblad af te schilderen wat hilarisch is gezien het feit dat Hegseth zelf tot voor kort een Fox Anchorman van de derde garnituur was (hij mocht slechts in het weekend presenteren). Om vervolgens door te gaan over hoe belangriijk die aanval wel niet was geweest, wat natuurlijk helemaal niet het punt was.

Dit moet toch wel een absoluut record zijn qua formaat en vroegtijdigheid voor een blunder door de Minister van Defensie.

