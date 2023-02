Aanstichter hetze tegen kinderboekenschrijver Pim Lammers heft Twitteraccount op

Camille Scholz, de man die de aanzet gaf tot de hetze tegen kinderboekenschrijver Pim Lammers, heeft zijn Twitteraccount opgedoekt. Aanleiding is vermoedelijk een artikel in de Volkskrant waarin het verloop van de haatcampagne tegen Lammers tot in detail wordt gereconstrueerd.

Scholz, die onder de naam Camille Meloen artikelen schrijft voor het extreemrechtse complotblog Reactionair.nl, is fractiemedewerker van FVD in de Tweede Kamer. Hij richtte Reactionair.nl in 2021 op. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen stond hij op de lijst voor FVD in Ede.

Scholz is niet alleen een zelfbenoemde pedojager (toch al het goorste tuig van Nederland), maar blijkt er ook opmerkelijke meningen op na te houden over Joden. Volgens de VK retweette hij gretig een account dat boeiende teksten over De Joodse Invloed In De Media verspreidde: “Zelfs als je uitgaat van een gemiddeld joods iq dat een hele standaardafwijking ligt boven het blanke gemiddelde, is hun oververtegenwoordiging in de wereld van banken, media, politiek en academia exorbitant.”