Aanslag op noodopvang asielzoekers te Ugchelen

De uitdrukking “terroristische aanslag” is maar moeilijk los te krijgen in het nieuws over een “explosief” bij een noodopvang die vrijdag ingesteld zou worden in het Veluwse Ugchelen. De NOS:

Bij een nog onbewoonde noodopvang in Ugchelen is even na middernacht een explosief afgegaan. Dat bevestigt de politie. Het pand aan de Nijenbeek is daarbij flink beschadigd geraakt. Er zijn ruiten gesprongen, de hal ligt bezaaid met glas en de gevel is zwartgeblakerd, is te zien op beelden van een lokale fotograaf.