Aanslag op hulpverleners in Duitsland + Updates

Bij een explosie in een flatgebouw in het Duitse Ratingen (NRW) zijn 10 brandweermannen en 2 agenten gewond geraakt. Acht slachtoffers zouden daarbij zo zwaar gewond zijn geraakt dat voor hun leven gevreesd wordt..

De eerste berichten lijken erop te wijzen dat de hulpverleners in een hinderlaag gelokt zijn. Volgens de Rheinische Post waren de hulpdiensten opgeroepen omdat er zich een “hulpeloze persoon” in het gebouw zou bevinden. Toen de hulpverleners de flat betraden, bracht een man een bom tot ontploffing. Volgens de Duitse media zou de dader een bekende complotdenker en corona-ontkenner zijn. Tegen de man zou al eerder een arrestatiebevel zijn uitgevaardigd.

Inmiddels is de omgeving afgezet door de oilitie. Op de omringende daken zijn sluipschutters geposteerd.

Zodra er meer nieuws bekend is wordt bericht aangevuld.

Update: de dader is gearresteerd. Het is een 60-jarige man. Hij is bij zijn arrestatie gewond geraakt, maar is buiten levensgevaar.

Update: Bovenstaande update is onjuist. De dader zou in levensgevaar verkeren. Waarschijnlijk is hij bij de explosie zelf ook gewond geraakt.

Update: in de woning is een dode gevonden. De dode is nog niet geïdentificeerd.

Update 15.35: De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat NRW heeft inmniddels bevestigd dat de dader een antivaxxer en corona-ontkenner is.

