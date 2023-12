Aanslag op Duits betonbedrijf, want milieu en Gaza

Klimaatactivisten hebben in de nacht van dinsdag op woensdag bij een betonbedrijf in Berlijn-Kreuzberg vijf vrachtwagens, een transportsysteem en delen van een gebouw in de fik gezet. De actie was gericht tegen betonfabrikant Cemex, die beton levert voor de uitbreiding van de Berlijnse stadssnelweg A100.

Die uitbreiding is – voorzichtig uitgedrukt – omstreden, alleen al omdat de aanleg zoals gebruikelijk financieel gierend uit de klauw loopt. Volgens recente schattingen gaat de aanleg zo’n 720 miljoen euro kosten. Een fors bedrag voor een stuk snelweg van 3 km waar niemand om gevraagd had.

De daders hebben op Indymedia de gebruikelijke ronkende verklaring geplaatst. Nederlandse activisten hebben over het algemeen aan twee alinea’s genoeg, in Duitsland ben je zó een essay ter lengte van 10 pagina’s verder.

Volgens de daders is beton de klimaatkiller bij uitstek: “Bijna 10 procent van de kooldioxide die dit systeem momenteel de lucht in blaast is afkomstig van de cementindustrie. Dat is bijna drie keer zoveel als het luchtverkeer.” Cemex is “een van de grote profiteurs van dit monster, dat nu een strook door het midden van de stad snijdt en binnenkort een lawaaierige lawine van verkeer zal uitspuwen in de buurt van Treptower Park”.



De actievoerders nemen het Cemex ook kwalijk dat het bedrijf in 2005 het Israëlische bedrijf Readymix heeft opgekocht. Readymix leverde beton voor de Israëlische muur en was betrokken was bij de bouw van militaire controleposten op de Westelijke Jordaanoever, vandaar. Daaruit mogen we overigens niet de conclusie trekken.dat de activisten de oorlog in het MO zien als een conflict tussen goed en kwaad, want op Hamas valt ook wel wat aan te merken. Waarvan akte.

Bron: taz

Uitgelichte afbeelding: Von Bodo Kubrak – Eigenes Werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32423090