Aanslag op Doegina opgeëist

De aanslag op Darya Doegina is opgeëist door een organisatie die zich het “Nationale Republikeinse Leger” noemt. Niemand schijnt ooit van deze club gehoord te hebben, dus – zoals gebruikelijk – FWIW. De groep zegt door te zullen gaan totdat Poetin afgezet is, wat natuurlijk een nobel doel is.

De verklaring vertaald (ontleend aan twitteraccount Isa Yusibov @Isa_Yusibov):

“Wij, Russische activisten, militairen en politici, nu partizanen en strijders van het Nationale Republikeinse Leger, staan op tegen oorlogsstokers, rovers en onderdrukkers van de volkeren van Rusland!

We verklaren president Poetin tot machtsoverweldiger en oorlogsmisdadiger die de grondwet heeft aangepast, een broederoorlog tussen de Slavische volkeren heeft ontketend en Russische soldaten de zinloze dood in heeft gestuurd.

Armoede en doodskisten voor sommigen, paleizen voor anderen – al dit is de essentie van zijn beleid. Wij geloven dat mensen van wie de rechten ontnomen zijn het recht hebben om in opstand te komen tegen tirannen. Poetin zal door ons worden afgezet en vernietigd!

Ons doel is om de vernietiging van Rusland en zijn buren te stoppen, om de activiteiten te stoppen van een handvol Kremlin-zakenlieden die ons rijkdom leegzuigen en misdaden plegen in binnen en buiten het land.

We verklaren dat functionarissen van de regering van de Russische Federatie en regionale overheden medeplichtig zijn aan deze overweldiging. Degenen die hun bevoegdheden niet neerleggen, zullen door ons worden vernietigd.”

Uitgelichte afbeelding: Sergei Kirov. De moord op Kirov in 1934 was voor Stalin aanleiding de Grote Terreur te ontketenen – By Mikhail Mikhaylovich Kalashnikov – http://vvfoto.shpl.ru/spisok.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93266451