Nazileider Thierry Baudet presenteert komende vrijdag (4 maart) zijn nieuwe literaire meesterwerk in Barpiazza, vlakbij het Museumplein in Amsterdam. De boekpresentatie vindt plaats om 19.30. Om Baudet duidelijk te maken dat niet iedereen even gecharmeerd is van zijn komst, vindt er om 19.00 uur een lawaaidemo plaats voor de deur van Barpiazza.