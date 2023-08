Aankondiging demonstratie op A12, 9 september 2023

Bericht van een persconferentie van Extinction Rebellion/A12blokkade van 20 juni jongstleden. Nu 9 september in zicht komt nemen wij het alsnog over. Het is zeker niet de eerste keer dat wij “opruien””…

Lieve mensen,

Wij zijn Extinction Rebellion, een beweging van gewone mensen die zich zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis waar onze overheid veel te weinig tegen doet.

Onze natuurlijke leefwereld is door klimaatverandering aan het bezwijken. Winning, productie en gebruik van fossiele brandstoffen is daarvan een van de belangrijkste oorzaken. De Nederlandse staat subsidieert fossiele brandstoffen tot een bedrag van wel 30 miljard per jaar, meer dan vijf keer zoveel als de middelen voor klimaatbeleid. Onze regering maakt zich zo willens en wetens medeverantwoordelijk voor een almaar escalerende ecologische en humanitaire ramp. De Nederlandse staat is medeplichtig aan de grootst mogelijke noodtoestand.

Vandaag is het wereldvluchtelingendag en willen we stilstaan bij de gevolgen die klimaatverandering heeft voor mensen in het mondiale zuiden, die veelal het minst hebben bijgedragen aan de oorzaken. Bij twee graden opwarming zullen er mogelijk een miljard mensen niet meer kunnen leven op de plek waar ze nu wonen en moeten vluchten. Maar de crisis is ook al hier en nu. Met droogte, met hittegolven, extreem weer in Europa. En met vorig jaar meer dan 20.000 kinderen die in Somalië stierven als gevolg van door klimaatverandering veroorzaakte hongersnoden.

De campagne voor een stop op fossiele subsidies is integraal onderdeel van Extinction Rebellion Nederland en een concrete uitwerking van onze eisen: klimaatrechtvaardigheid voor iedereen, wees eerlijk, doe wat nodig is en laat burgers beslissen. Steeds meer mensen sluiten zich aan bij Extinction Rebellion. De eerste actie voor een stop op fossiele subsidies was op 20 oktober 2020, waarbij 8 mensen werden gearresteerd. De laatste van de tientallen acties die sindsdien zijn gevoerd, was de blokkade van de A12 op 27 mei, waarbij naar schatting 8500 mensen meededen en er 1587 mensen werden gearresteerd. Voor zover ons bekend is dit de grootste vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheidsactie uit de Nederlandse geschiedenis.

Maar het kabinet is na deze laatste demonstratie oorverdovend stil gebleven. En het laat eens te meer zien dat dit kabinet er niet is voor ons burgers, voor onze kinderen of toekomstige generaties in Nederland, laat staan voor de meest kwetsbare gemeenschappen op de wereld die nu al worden getroffen door de klimaatcrisis. De overheid beschermt ons niet. Ondanks haar grondwettelijke zorgplicht, zet dit kabinet onze mensenrechten op het spel, oordeelde de hoge raad in het Urgenda arrest. Want met dit beleid bevindt ook Nederland zich op ramkoers met de ecologische grenzen van de planeet. Het kabinet geeft vol gas op weg naar ook hier structureel mislukkende oogsten en een rampzalige zeespiegelstijging.

De komende jaren bepalen we hoe de aarde er voor talloze generaties na ons uit zal zien, welke schade we nog kunnen voorkomen, welke verwoesting onomkeerbaar is en hoeveel mensen zullen omkomen als gevolg van weersextremen, droogtes, hongersnoden en door klimaatontwrichting aangewakkerde maatschappelijke ineenstorting.

We kunnen wegkijken, relativeren of hopen op technologische oplossingen. Maar de harde waarheid is dat de Nederlandse staat nog niet eens is begonnen met doen wat nodig is, want nog altijd gaat er meer subsidie naar de verergering van klimaatverandering dan naar klimaatbeleid. En dat moet stoppen. Dus stop fossiele subsidies!

Vandaag, 20 juni 2023, kondigen wij het volgende aan:

Op zaterdag 9 september aanstaande zal Extinction Rebellion, ondersteund door de A12 Mars en een supportdemo, om 12.00 uur de A12 blokkeren tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Daar zullen we vreedzaam blijven wachten totdat de Nederlandse regering alle fossiele subsidies heeft afgeschaft.

We vragen de politie om dit met een bescheiden aanwezigheid te faciliteren.

We vragen iedereen die werkzaam is bij de gemeente Den Haag om zich achter onze eis te scharen en het kabinet op te roepen tot een onmiddellijke stop op fossiele subsidies.

En we doen een dringende oproep aan de media om adequaat te berichten over de gevolgen van door fossiele subsidies verergerde klimaatontwrichting voor de meest kwetsbare mensen op de wereld. Om de corruptie, belangenverstrengeling en machtsstructuren bloot te leggen, die ervoor zorgen dat de fossiele subsidies nog altijd niet zijn afgeschaft. Om de politiek verantwoordelijken in dit land dag na dag te confronteren met deze feiten.

In het geval dat er 9 september toch wordt ingegrepen en de politie ons weghaalt, zullen we de volgende dag om 12.00 uur terugkomen en de A12 opnieuw blokkeren. Worden we weggehaald, dan zullen we de A12 de volgende dag om 12.00 uur opnieuw blokkeren. We zullen vanaf 9 september de A12 permanent blokkeren totdat de fossiele subsidies zijn afgeschaft.

We vragen iedereen om op 9 september op te staan en mee te doen.

Er is geen alternatief.

Extinction is forever.

Stop fossiele subsidies.