A12 mars: 21-27 mei Iedere dag om 10:00

Een mars. Een statement. Een happening. We gaan te voet van Arnhem naar de A12 blokkade in Den Haag. En onderweg laten we natuurlijk op allerlei manieren onze stem horen:

Stop fossiele subsidies!

Voor wie?

Iedereen die wil aansluiten, is welkom: we houden ons aan de regels en we zullen confrontaties met lokale autoriteiten niet uitlokken. Het enige wat nodig is, is een goed humeur. Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen lopen, gaat de route via treinstations. Zo kan ieder kiezen wat hem, haar of hen past: een afstand, een dag, een ochtend of een middag.

Wil of kun je niet lopen? Support onderweg is minstens zo belangrijk voor de sfeer! Kijk op de route hier om te zien waar je ons onderweg kunt verwachten. 🪧🥪🥗

Waarom een A12 Mars?

Wij lopen langs de A12 van Arnhem naar Den Haag

Hiermee zetten we de noodzaak en de betekenis van de locatie van de A12 blokkade kracht bij. De A12 is een belangrijke verkeersader en komt uit bij regeringsgebouwen in Den Haag. We laten onze eis horen aan de mensen die hier werken: Stop onmiddellijk de subsidies voor fossiele brandstoffen!

We maken hiermee het statement dat je je zonder fossiele brandstof kunt verplaatsen van de ene kant naar de andere kant van ons land. In elke plaats die we onderweg passeren, maken we kennis met onze mederebellen, al dan niet van XR. Door letterlijk een stuk met elkaar op te lopen, creëren we verbinding en leren we elkaar kennen.

– Lees verder bij A12mars