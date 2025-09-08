40 procent van het gletsjerijs onherroepelijk verloren – maar we kunnen wel nog erger voorkomen

Zoals we nu leven, consumeren en uitstoten, zal de aarde bijna 40 procent van haar gletsjerijs verliezen. “We kunnen dat niet meer stoppen, maar kunnen wel nog erger voorkomen”, zegt onderzoek in Science.

De gevolgen van de opwarming die de aarde op dit moment al ervaart, zijn nog niet volledig duidelijk. Dat komt omdat gletsjers nog geen evenwicht hebben bereikt met het veranderende klimaat.

“Zie het een beetje als een ijsblokje dat je uit de vriezer haalt”, legt onderzoeker Harry Zekollari, universitair hoofddocent Glaciologie aan de Vrije Universiteit Brussel uit. “Dat smelt niet meteen, maar dat duurt even. Hetzelfde geldt voor gletsjers, maar dan op een grotere schaal.”

Het onderzoek gebruikte modellen die inzicht geven in hoeveel ijs de wereld zal verliezen en hoeveel er nog kan worden gered door onze uitstoot en opwarming te beperken.