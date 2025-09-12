Iko Iko dateert uit 1953. De oerversie werd geschreven en op de plaat gezet door James ‘Sugar Boy’ Crawford, al luidde de titel van de song toen nog anders. Deze oerversie deed weinig, maar de Dixie Cups scoorden in 1965 een onverwachte hit met hun versie van de song. Iko Iko is daarna nog vaak gecoverd, o.a. door Dr. John (Mac Rebennac).

Het lied vertelt het verhaal van een confrontatie tussen twee stammen van Mardi Gras Indianen, een zwarte subcultuur met een lange, rijke geschiedenis. Vroeger werd de gelegenheid door de stammen aangegrepen om wat oude rekeningen te vereffenen, maar dat gebeurt tegenwoordig nauwelijks nog.



Were sittin’ by the fire

My grandma told your grandma

“I’m gonna set your flag on fire”Talkin’ ‘bout

Hey now (hey now)

Hey now (hey now)

Iko, Iko, an day (oh)

Jocomo fee no an dan day

All dressed in red

Iko, Iko, an day

I betcha five dollars

He’ll kill you dead

Jocomo fee nan nay Talkin’ ‘bout

Hey now (hey now)

Hey now (hey now)

Iko, Iko, an day (oh)

Jocomo fee no an dan day

Jocomo fee nan nay My flag boy and your flag boy

Sittin’ by the fire

My flagboy told your flagboy

“I’m gonna set your flag on fire” Talkin’ ‘bout

Hey now (hey now)

Hey now (hey now)

Iko, Iko, an day (oh)

Jocomo fee no an dan day

Jocomo fee nan nay (Oh… yes)

See that guy all dressed in green?

Iko, Iko, an day

He not a man

He a lovin’ machine

Jocomo fee nan nay Talkin’ ‘bout

Hey now (hey now)

Hey now (hey now)

Iko, Iko, an day (oh)

Jocomo fee no an dan day

Jocomo fee nan nay Talkin’ ‘bout

Hey now

Hey now (hey now)

Iko, Iko, an day (oh)

Jocomo fee no an dan day

Jocomo fee nan nay

Jocomo fee nan nay

(I say he’s dressed in green)

Jocomo fee nan nay

(Iko)

Jocomo fee nan nay

Uitgelichte afbeelding: Mardi Gras Indians in 1915 – By George Ernest Durr – 1915 photo by George Ernest Durr, via the Historic New Orleans Collection; posted online at [1]. Cropped and contrast adjusted before uploading to Wikimedia Commons., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81063281