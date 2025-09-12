Iko Iko dateert uit 1953. De oerversie werd geschreven en op de plaat gezet door James ‘Sugar Boy’ Crawford, al luidde de titel van de song toen nog anders. Deze oerversie deed weinig, maar de Dixie Cups scoorden in 1965 een onverwachte hit met hun versie van de song. Iko Iko is daarna nog vaak gecoverd, o.a. door Dr. John (Mac Rebennac).
Het lied vertelt het verhaal van een confrontatie tussen twee stammen van Mardi Gras Indianen, een zwarte subcultuur met een lange, rijke geschiedenis. Vroeger werd de gelegenheid door de stammen aangegrepen om wat oude rekeningen te vereffenen, maar dat gebeurt tegenwoordig nauwelijks nog.
Were sittin’ by the fire
My grandma told your grandma
“I’m gonna set your flag on fire”Talkin’ ‘bout
Hey now (hey now)
Hey now (hey now)
Iko, Iko, an day (oh)
Jocomo fee no an dan day
Jocomo fee nan nay
Look at my king
All dressed in red
Iko, Iko, an day
I betcha five dollars
He’ll kill you dead
Jocomo fee nan nay
Talkin’ ‘bout
Hey now (hey now)
Hey now (hey now)
Iko, Iko, an day (oh)
Jocomo fee no an dan day
Jocomo fee nan nay
My flag boy and your flag boy
Sittin’ by the fire
My flagboy told your flagboy
“I’m gonna set your flag on fire”
Talkin’ ‘bout
Hey now (hey now)
Hey now (hey now)
Iko, Iko, an day (oh)
Jocomo fee no an dan day
Jocomo fee nan nay
(Oh… yes)
See that guy all dressed in green?
Iko, Iko, an day
He not a man
He a lovin’ machine
Jocomo fee nan nay
Talkin’ ‘bout
Hey now (hey now)
Hey now (hey now)
Iko, Iko, an day (oh)
Jocomo fee no an dan day
Jocomo fee nan nay
Talkin’ ‘bout
Hey now
Hey now (hey now)
Iko, Iko, an day (oh)
Jocomo fee no an dan day
Jocomo fee nan nay
Jocomo fee nan nay
(I say he’s dressed in green)
Jocomo fee nan nay
(Iko)
Jocomo fee nan nay