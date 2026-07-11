24 miljoen mensen in de Sahel hebben dringend internationale hulp nodig

Meer dan 24 miljoen mensen in de Sahel hebben dringend humanitaire hulp nodig, stelt een VN-rapport over de regio. Het gaat om moeders die hun kinderen niet kunnen voeden, gezinnen die zonder bezittingen op de vlucht zijn geslagen en kinderen die al jaren geen school meer hebben gezien. “Achter elk cijfer schuilen mensenlevens, verhalen en dromen, en de wereld moet meer doen om hen te helpen.”

Een nieuw rapport van het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) schetst een grimmig beeld van de situatie in onder meer Burkina Faso, Tsjaad, Mali en Niger. De organisatie spreekt van een “duidelijke waarschuwing” voor de internationale gemeenschap.

Het geweld in de centrale Sahel breidt zich uit buiten de traditionele grenzen in Mali, Burkina Faso en Niger en slaat snel over naar de kustgebieden van West-Afrika. De regio is een van de belangrijkste epicentra van geweld in Afrika geworden. Het geweld en de instabiliteit zetten grenzen onder druk, belasten de lokale economieën en verdrijven kwetsbare mensen.

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