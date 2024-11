14 november: grote demonstratie, Moreelsepark, Utrecht, 13-15 uur

Op 14 november organiseert een brede beweging van studenten, medewerkers en vakbonden een protestmars tegen de catastrofale bezuinigingsplannen van het kabinet Schoof. Deze actie zal plaatsvinden in Utrecht, tussen 13.00 en 15.00. We verzamelen in het Moreelsepark en lopen naar het Domplein.

De bezuinigingen komen overeen met het sluiten van een grote universiteit, twee kleine of de gehele Geesteswetenschappen. Inmiddels begint langzaam duidelijk worden dat de schade voor de Nederlandse wetenschap en het Nederlandse hoger onderwijs ongekend groot zal zijn. Met name studenten en jonge onderzoekers worden hard getroffen. Dergelijke bezuinigingen zullen de gehele samenleving raken. Nederland Kennisland wordt zo Nederland Kannieland.

Laat je stem horen tegen deze plannen, zorg dat je erbij bent op 14 november en neem je collega’s mee!

Meer info vind je bijvoorbeeld op de actiepagina’s van de vakbonden AOb en FNV.