Zweedse regering wil migranten met een “verkeerde levensstijl’ het land uit kunnen zetten

De Zweedse regering werkt aan een wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken migranten met een “verkeerde levensstijl” het land uit te zetten. De wet moet óók gaan gelden voor mensen met verblijfsrecht. Volgens de regering hebben ‘alleen Zweedse burgers een onbeperkt recht om in Zweden te verblijven’.

In het wetsvoorstel worden een aantal criteria genoemd. Zo kunnen uitkeringsfraude, schulden, betrokkenheid bij criminele netwerken, drugsmisbruik en “oneerlijk levensonderhoud” tot het intrekken van de verblijfsvergunning leiden. Wat “oneerlijke levensonderhoud” is, is niet helemaal duidelijk. In het wetsvoorstel wordt prostitutie als voorbeeld genoemd. Opmerkelijk, want prostitutie is in Zweden niet verboden. Dat geldt natuurlijk evenmin voor het maken van schulden, maar blijkbaar wil men elk excuus aangrijpen om mensen met een verkeerde huidskleur het land uit te zetten.

Ook “uitingen die een bedreiging vormen voor de Zweedse democratie” kunnen aanleiding zijn tot het intrekken van de verblijfsvergunning. Ook nogal vaag, want een anarchist loopt dan in principe de kans het land uit gezet te worden. Volgens de oppositie is dit onderdeel feitelijk weinig meer dan een opzichtige poging critici de mond te snoeren.

EU-burgers hoeven overigens nergens bang voor te zijn, die hebben geen verblijfsvergunning nodig. Het wetsvoorstel richt zich uitdrukkelijk tegen migranten van buiten de EU.

Zweden heeft een liberaal-conservatieve regering die gedoogd wordt door de Zweedse Democraten, een extreemrechtse partij die vergelijkbaar is met de PVV. De Zweedse Democraten hebben duidelijk gemaakt dat de gedoogsteun afhankelijk is van een hard anti-migratie-beleid. Zoals overal in Europa gaat “fatsoenlijk rechts” – al dan niet tegenstribbelend – uiteindelijk akkoord met de eisen van de extreemrechtse partners. Liever dat dan regeren met links.

Bron: Welt

Uitgelichte afbeelding: Betoging Zweedse Democraten in Stockholm – by Frankie Fouganthin – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32963237