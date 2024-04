Proces tegen extreemrechtse Rijksburgers begonnen

In Stuttgart is het proces begonnen tegen de extreemrechtse ‘Rijksburgers’ die ervan worden verdacht een staatsgreep gepland te hebben. Ze worden beschuldigd van het vormen van een terroristische organisatie.

De groep rond Heinrich Prinz Reuss zou in de zomer van 2021 gevormd zijn. Ze bestond uit extreemrechtse complotdenkers die achter de coronamaatregelen – en de pandemie zélf – een complot van de Deep State vermoedden. Ze ontmoetten elkaar in het Thüringer jachtslot Waidmannsheil van Prins Reuss in Bad Lobenstein. De verdachten waren het er al snel over eens dat de regering uit criminelen bestond die zo snel mogelijk tegen de muur moesten worden gezet.

Men liet het niet bij woorden:

De groep vormde een “militaire arm”, geleid door Rüdiger von Pescatore, een voormalige parachutist die uit de Bundeswehr werd gezet omdat hij dienstwapens mee naar huis nam, vervolgens naar Brazilië emigreerde en in oktober 2021 speciaal voor de groep terugkeerde naar Duitsland. Deze “arm” ontwierp zijn eigen uniformen, voerde schiettrainingen uit, bespioneerde kazernes en plande de oprichting van 286 binnenlandse defensiebedrijven om “zuiveringen” uit te voeren na het omver werpen van de bestaande orde.

Voordat iedereen begint te lachen: de fanatieke Rijksburgers hadden een wapenarsenaal opgebouwd waar men in de gemiddelde kazerne een puntje aan kan zuigen. De politie vond bij de leden van de groep 382 vuurwapens, 347 steekwapens en meer dan 148.000 stuks munitie. Prins Reuss gaf zélf het goede voorbeeld: bij hem vond de politie 989 patronen. Een Saksiche wapenhandelaar behoorde tot de harde kern van de organisatie, dus de groep kon eenvoudig aan wapens komen.

Het klinkt allemaal als een slechte operette, maar de voorbereidingen voor de coup waren vergevorderd. De groep was van plan de Bondsdag te bestormen en de aanwezigen te gijzelen. Lijsten met “vijanden” had men ook al klaarliggen. Daarop stonden naast Bondsdagafgevaardigden ook rechters, journalisten en zelfs een tv-presentatrice. De lijsten waren bedoeld voor “opruimwerk” na de machtswisseling. Drie keer raden wat met “opruimwerk” bedoeld werd.

De coup had uiteraard geen kans van slagen, maar er hadden gemakkelijk tientallen doden kunnen vallen. Gelukkig greep de politie op tijd in en werd de hele zwik op 7 december 2022 opgepakt.

Het proces in Stuttgart is het eerste van drie processen tegen de leden van de organisatie. Het tweede proces begint over 14 dagen in Frankfurt. Prinz Reuss zit dan zélf in het verdachtenbankje, naast o.a. de voormalige AfD-bondsdagafgevaardigde Birgit Malsack-Winkemann. In juni volgt in München het derde proces tegen de coupplegers.

Bron: taz

Uitgelichte afbeelding: Heinrich Prinz Reuss in volle glorie – Von Steffen Löwe – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126413465