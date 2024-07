Zwarte CDU-politica aangevallen in Brandenburg

In de Duitse deelstaat Brandenburg is een zwarte CDU-politica op straat aangevallen. De vrouw raakte lichtgewond. De aanvaller is inmiddels gearresteerd. De politie gaat uit van een racistisch motief voor de aanval.

De in Kameroen geboren Adeline Abimnwi Awemo staat bij de deelstaatverkiezingen in september kandidaat voor de christendemocratische CDU. Tijdens het plakken van verkiezingsposters werd ze aangevallen door een 29-jarige vrouw die haar toeschreeuwde dat ze “geen mens” was. Een racistisch motief voor de aanval ligt dus inderdaad nogal voor de hand…

Awemo treedt bij de deelstaatverkiezingen in het kiesdistrict Cottbus-Zuid aan tegen AfD-politicus Lars Schieske. De Brandenburgse CDU-voorzitter Jan Redmann reist vandaag naar Cottbus om Awemo te steunen bij haar verkiezingscampagne. Redmann zei dat zijn partij zich niet laat intimideren, waarbij hij duidelijk verwees naar de AfD: “Al degenen die polarisatie in onze samenleving aanwakkeren en zo de toenemende verruwing veroorzaken, zijn medeverantwoordelijk voor deze daad.”

Het gaat de laatste tijd wel vaker mis in Duitsland. In mei raakte Europarlementariër Matthias Ecke (SPD) zwaargewond bij een aanval door rechtsextremisten. Kort daarna werd een politicus van de Groenen aangevallen die posters aan het plakken was.

Bron: taz

Uitgelichte afbeelding: By Valodnieks – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62665145