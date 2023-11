Zware bombardementen met veel doden, Israel verliest 11 man

Israel heeft woensdag een wijk in het vluchtelingenkamp Jabalya met zes vliegtuigbommen van 1.000 kilo gebombardeerd. Vijftien huizen werden weggevaagd met de bewoners er nog in. Volgens opgaven van het Palestijnse ministerie van Gezondheid waren er 50 doden en liggen tientallen vermisten onder het puin. Volgens Hamas kan het dodental makkelijk 400 bedragen. Zeven Israelische gijzelaars werden volgens Hamas eveneens door de bomaanval gedood (en een technicus van al-Jazeera verloor 10 familieleden). Uit Israelische kranten kan worden opgemaakt dat het doelwit een commandant van Hamas, een zekere Ibrahim Biari, was. Ook zou een deel van het tunnelnetwerk zijn uitgeschakeld. Donderdag werd Jabalya opnieuw gebombardeerd

Behalve grootscheepse bombardementen op Noord-Gaza waren er door de hele Gaza-strook ook voortdurende artilleriebeschietingen, met name ten oosten van Juhr al-Dik in Midden-Gaza.Verder waren er voortgaande operaties in de buitenwijken van Gaza-stad, waarvan niet is na te gaan in hoeverre de Israeli’s terrein winnen, Het dodental steeg naar 8.796, waarvan 3.684 kinderen en er zijn 22.219 gewonden. Israel maakte woensdag bekend dat het elf man in de strijd heeft verloren. Zeven werden in hun pantservoertuig gedood door de afweer van Hamas (vermoedelijk een anti-tankraket) en vier anderen door andere oorzaken. In totaal zijn er nu 13 Israeli’s omgekomen.

Egypte maakte bekend dat de grenspost Rafah donderdag open zou gaan. Een 500-tal mensen met dubbele nationaliteiten mag Egypte in. Ook wordt een aantal gewonden opgenomen. Er stonden lange rijen ambulances aan de grens. Het internet in Gaza was woensdagavond opnieuw uitgevallen maar werd tegen 11 uur donderdagochtend weer hersteld.

Egypte heeft van zich af gebeten naar aanleiding van het bericht dat Israel niet alleen een plan heeft om de hele bevolking van Gaza naar Egypte te verplaatsen maar ook, zoals de krant Ynet omthulde, Egypte 20 miljard dollar heeft geboden als het meewerkt. Met dat geld zou Israel helpen om Egyptes schulden aan het Internationaal Monetair Fonds af te lossen. De Egyptische premier Matbouly, die woendag een bezoek bracht aan el-Arish en de grensplaats Rafah, verklaarde dat “Egypte bereid is miljoenen levens op te offeren om te zorgen dat niemand inbreuk maakt op ons land.” Egypte is vastbesloten zijn te land beschermen en zijn soevereiniteit erover te bewaren.

Bolivia heeft zijn betrekkingen met Israel opgezegd en Chili en Colombia hebben hun ambassadeurs teruggeroepen. De Opperste Gids van de Iraanse Revolutie, ayatollah Khamenei, heeft alle Arabische landen opgeroepen Israel te gaan boycotten. Op de Westoever is een proteststaking aan de gang tegen het voortgaan van de moorddadige Israelische aanvallen op Gaza. Bij een inval in Jenin werden donderdagnacht vier mensen gedood en bij confrontaties in Tulkarem viel één dode. Het dodental sinds 7 oktober is nu 128.

