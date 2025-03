Aandelen Tesla fors in de min

Goed nieuws: de prijs van de aandelen Tesla dook vandaag steil naar beneden:

Ook Twitter/X kampte vandaag met flinke problemen. Musk’s nazihol was zelfs even geheel onbereikbaar. De site is weer online, maar kent nog steeds problemen. Het kost nogal wat moeite reacties te laden en niet alle links naar andere sites werken even goed. Het kan natuurlijk toeval zijn, maar het is ook mogelijk dat Musk Twitter even offline haalde om de reacties op de val van de Tesla-aandelen te ontlopen.

Uitgelichte afbeeldingen: By Steve Jurvetson from Menlo Park, USA – Elon Musk overlooking the remains of F9R, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62433256