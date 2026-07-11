Zuid-Afrika wil legale handel in neushoornhoorn – critici vrezen voor de gevolgen

Zuid-Afrika wil de export van jachttrofeeën van neushoorns en andere wildproducten opkrikken via een uitzonderingsprocedure in het internationale verbod. Het voorstel wakkert een fel debat over natuurbehoud opnieuw aan: beschermt legale handel bedreigde diersoorten – of versnelt het net hun achteruitgang? Jason Gilchrist, hoogleraar Ecologie, vindt het alvast geen goed idee.

De internationale handel in hoorn van neushoorns is sinds 1977 streng gereguleerd onder ‘CITES’ – het Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde diersoorten. Landen kunnen een vergunning verkrijgen voor bepaalde exportproducten, maar dan moeten ze wetenschappelijk bewijs kunnen leveren dat de handel de overlevingskansen van de soort niet schaadt.

Zuid-Afrika heeft nu zo’n nieuwe beoordeling gepubliceerd, ondertekend door minister van Milieu Willie Aucamp. De export van beschermde diersoorten, waaronder neushoorns, olifanten en leeuwen, bedreigt hun overleving in Zuid-Afrika niet, luidt de conclusie. Meer nog, stelt het ministerie: het verbod op de handel in neushoornhoorn is contraproductief geweest en leidt tot meer stroperij, georganiseerde wildsmokkel en hogere prijzen op de zwarte markt.

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