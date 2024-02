Zuid-Afrika vraagt het Internationaal Gerechtshof om aanvullende maatregelen in verband met Rafah

De regering van Zuid-Afrika heeft het Internationaal Gerechtshof gevraagd om in actie te komen in het licht van de dreigende Israelische aanval op Rafah. Zuid-Afrika is ernstig bezorgd omdat Rafah de laatste plek is waar de bevolking van Gaza heen is getrokken, Het vreest het ergste als Israel aanvalt. ”Het offensief heeft al schade en doden op grote schaal veroorzaakt, en daar zal het niet bij blijven. Dit zouden ernstige schendingen van het genocide-verdrag zijn en van de maatregelen die het Hof op 26 januari afkondigde,” aldus Zuid-Afrika. Het land ”vertrouwt er echter gezien het dodental in Gaza op dat de zaak voldoende aandacht zal krijgen”.

De oproep van Zuid-Afrika werd gedaan tegen de achtergrond van een groot aantal oproepen uit alle delen van de wereld om Rafah met rust te laten of, zoals president Biden maandag zei, eerst een plan te ontwerpen voor een evacuatie van de bevolking. Dinsdag zei hij tijdens het bezoek van de Jordaanse koning Abdallah II, dat er ook nog steeds wordt gewerkt aan een staakt-het-vuren en uitwisseling van gijzelaars en gevangenen. Het hoofd van de Amerikaanse CIA, Burns, is in Cairo om daarover te overleggen met de Egyptische president Sissi.

Maar terwijl de druk op Netanyahu toenam, nam de Amerikaanse Senaat een pakket aan met $ 14 miljard dollar steun voor Israel (naast een bedrag van 61 miljard voor Ukraine). Voor het eerst was er ook een verklaring van een groot aantal Israelische NGO’s waarin zij zich uitspraken voor een staakt-het-vuren. Israel voerde de afgelopen 24 uur 16 aanvallen uit waarbij 133 slachtoffers vielen. Het totaal is 28.473 doden en 68.146 gewonden

Israel bereidt zich intussen voor het op het sturen, woensdag, van een delegatie, waaronder familieleden van gijzelaars, die bij het Internationaal Strafhof (dus niet het Internationaal Gerechtshof) een klacht gaan indienen tegen Hamas wegen oorlogsmisdaden. Israel slaagde er maandag – tegen nogal wat collateral damage – in twee gijzelaars te bevrijden. Een dag eerder meldde Hamas echter dat er twee gijzelaars waren gedood tijdens Israelische bombardementen. Vandaag kwam daar een melding overheen dat nog eens drie gijzelaars door bombardementen zijn gedood. Ook meldde het Israelische leger weer drie man verloren te hebben, onder wie een compagniescommandant. Het Israelische verliescijfer sinds 7 oktober is 232 man.

In Rafah en Khan Younis wordt de toestand intussen steeds nijpender. Het Nasser-ziekenhuis kreeg een melding dat het moet ontruimen. Dat gebeurde terwijl er al dagen een aantal lichamen van mensen voor het ziekenhuis liggen die zijn gedood door sluipschutters en vanwege diezelfde sluipschutters niet kunnen worden geborgen.

Intussen werd opnieuw een journalist neergeschoten. Ismail Abu Omar werd opgenomen in het Europese ziekenhuis. Eén been werd geamputeerd, de artsen hopen het andere te redden, evenals Abu Omar zelf, wiens situatie zeer slecht is. Zijn werkgever, Al-Jazeera, gaf een woedende verklaring uit dat deze misdaad bij de andere gevoegd zal worden. Israel heeft een 126 journalisten tijdens deze veldtocht gedood, een wereldrecord. Overigens raakte Abu Omars metgezel, de fotojournalist Ahmed Matar, gewond. Hij is ook geopereerd.

De in Genève zetelende NGO Euro Med. verzamelde ondertussen een zevental gevallen van mensen die naar een hoge plek waren geklommen om aansluiting te krijgen op het internet (dat Israel ter plekke had afgesloten) en vervolgens door drones werden geëxecuteerd.

Op de Westoever viel dinsdag opnieuw een dode, Mohammed Salmi. Hij werd doodgeschoten in Qalqilya. Tezamen met een zestal andere doden van ongeveer de laatste week bracht hij het cijfer van de doden sinds 7 oktober op 393. Verder maakte de Vereniging van Gevangenen bekend dat het aantal arrestanten op de Westoever (zonder de arrestanten uit Gaza) nu boven de 7.000 staat.

Los daarvan was er een actie van het leger in Sa’ir waarbij iemand werd gearresteerd, nadat zijn huis in brand was geschoten met een antitank-granaat. Verder werd in Huwwara een vrachtauto door kolonisten in brand gestoken, op de noordelijke Jordaanoever werd een vrachtauto door kolonisten gestolen, in Bethlehem vielen ze een familie aan en in Masafer Yatta werden herders gemolesteerd en een verblijf voor schapen vernield. Frankrijk heeft 28 kolonisten door strafmaatregelen getroffen. Dat gebeurde nadat de VS en Engeland beide vier kolonisten maatregelen hadden opgelegd.

