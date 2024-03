Zuid-Afrika vraagt het ICJ voor een tweede keer om extra maatregelen tegen Israel

Zuid-Afrika heeft het Internationaal Hof van Justitie (ICJ) voor de tweede maal om extra maatregelen tegen Israel gevraagd in zijn oorlog tegen Gaza. Zuid-Afrika vroeg het Hof te verordenen dat alle partijen hun vijandelijkheden onmiddellijk staken en alle gijzelaars en gevangenen laten gaan. In een boodschap van de Zuid-Afrikaanse president werd woensdag gesteld dat de bevolking van Gaza niet langer kan wachten aangezien de dreiging van hongersnood nu een feit is. Het hof moet nu onmiddellijk en effectief optreden om de dreigende tragedie af te wenden en te zorgen dat de rechten (van de bevolking van Gaza) die het onder de Genocide Conventie bedreigd achtte, worden beschermd. Zuid-Afrika vroeg al eerder in februari om extra-maatregelen van het Hof, maar kreeg toen als antwoord dat Israel zich diende te houden aan de zaken die het Hof op januari gebood, waaronder het stoppen met het doden van mensen in Gaza en voldoende voedsel, water en brandstof toelaten.

De toestand in Gaza vraagt inderdaad om ingrijpen. Volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza zijn intussen 20 mensen door honger en vochtgebrek overleden, maar volgens woordvoerder Al-Qudra gaat het vermoedelijk in werkelijkheid om veelvouden daarvan, aangezien de meeste mensen zich niet bij ziekenhuizen zullen hebben gemeld. Er zijn intussen droppings uitgevoerd door Jordanië, Frankrijk, de VS en Nederland, maar dat zet allemaal geen zoden aan de dijk. Volgens de ngo Refugees International heeft Israel talloze problemen gecreëerd bij het toelaten van de hulp, waardoor in februari het aantal vrachtauto’s dat binnenkwam werd gehalveerd in vergelijking met een maand eerder. Onlangs nog werd een konvooi van 14 vrachtauto’s naar Noord-Gaza van het World Food Program domweg teruggestuurd. Wat nodig is dat is dat de grensovergangen Karmi en Erez in het noorden opengaan. Ook wil de VN het gebruik van de Israelische weg langs Gaza testen. Verder wordt er ook gewerkt aan schepen via Cyprus en is een schip vanuit Turkije onderweg.

De delegatie van Hamas die in Cairo was om met de VS , Qatar en Egypte te overleggen over een staakt-het-vuren van zes weken dat nog voor Ramadan (die begint op 10 of 11 maart) zou ingaan, is vertrokken. Israel legt te veel obstakels op de weg, aldus een lid van de delegatie. Het lijkt het einde van de pogingen een bestand voor elkaar te krijgen. De Israelische delegatie was eerder al niet komen opdagen. Maar Amerikaanse functionarissen blijven zeggen dat ze nog mogelijkheden zien om succes te bereiken.

Israel gaat intussen door met bombarderen. Er waren in 24 uur weer 83 slachtoffers. De teller staat nu bijna op 31.000 slachtoffers, namelijk 30.800 en 72.298 gewonden. Onder de doden waren ook 14 mensen die in Noord-Gaza op zoek waren naar voedsel en net als 118 mensen eerder door Israeli’s werden gedood. De Israeli’s leden zelf ook verliezen. Een 19-jarig lid van een hondenbrigade werd gedood en 13 man raakte gewond waarvan vijf ernstig. Israel heeft in totaal sinds 7 oktober 247 man verloren.

Op de Westoever werd gisteren door de daarvoor bestaande commissie de nieuwbouw goedgekeurd van 3.500 huizen in de nederzettingen Ma’aleh Adumim, Kedar en Efrat. Daarmee kan teruggekeken worden op een jaar waarin 20.000 nieuwe woningen werden goedgekeurd, een nieuw record. Verder vonden in de afgelopen dagen de 10-jarige Amro Mohammed Najar uit Burin en de 17-jarige Nureddin Ibrahim Yassin uit een dorp bij Jenin de dood door kogels van het leger (Nureddin stierf pas een week na te zijn getroffen). Ook de 16-jarige Mohammed Hisham Shehada werd doodgeschoten in Huwwara, nadat hij eerder een aanslag had gepleegd. Er zijn nu 424 slachtoffers sinds 7 oktober. Ook werd de journaliste Bushra Tawil opgepakt. Ze is de 57ste journalist van de Westoever die in het gevang verdween, 38 van hen zitten nog steeds vast.

