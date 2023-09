Zorgt huidige extreme warmte voor vroege of late herfst?

De hitte deze week is ongebruikelijk voor september. Als de rest van de maand normaal verloopt zal september een van de warmste ooit worden. Uit historische waarnemingen blijkt dat hoe hoger de temperatuur in september is, hoe later de herfstkleuring op gang komt of hoe trager die verloopt. Dit geldt overigens vooral als de eerste nachtvorst ook pas laat in het najaar optreedt. Of de warmte van nu ook dit jaar een vertragend effect zal hebben op de bladverkleuring moet nog gaan blijken. Mogelijk dat de recorddroge periode gedurende het voorjaar of de recordwarme juni voor een vroegere start van de herfst zorgt. Diverse witte paardenkastanjes zijn in ieder geval vroeg begonnen met de bladverkleuring.

– Uitgelichte afbeelding: Door Toubib op de Nederlandstalige Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1937942