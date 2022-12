Zorgkwekerij in Amsterdam moet dicht

Grappig evengoed. Wethouder Shula Rijxman gaat over de zorg in Amsterdam. Zij kan werkelijk alles en zal er altijd een baan mee vinden. Baas Omroep. Wethouder hoofdstad. De juiste partijpapieren, nietwaar.

De dagbesteding van Kwekerij Osdorp sluit per 1 mei 2023. Vanwege een gebrek aan financiële en juridische middelen kan de locatie, waar cliënten met verslavings- of psychische problemen terecht kunnen, niet meer verder.

Op de website van Stichting Landzijde, de zorginstelling waarbij Kwekerij Osdorp is aangesloten, wordt de sluiting aangekondigd. Hiervoor was er al maanden onduidelijkheid over de toekomst van de dagbesteding. Door de nieuwe aanbestedingsronde van de gemeente in september werd duidelijk dat de dagbestedingen van Landzijde voor meer dan de helft moesten krimpen en dat zou fataal zijn voor deze locatie in Osdorp.

Op de dagbesteding van Kwekerij Osdorp werken mensen die niet makkelijk meekomen op de reguliere arbeidsmarkt, door bijvoorbeeld verslaving of psychische problemen.