Zonnig meisje

1966, topjaar van de popmuziek, kende een schitterende bijdrage uit Zweden, Sunny girl. Het bereikte een waardige plaats in mijn persoonlijke top-10. Ik vermoed achteraf dat ik het van Radio Caroline kende, in Nederland werd het een hit twee jaar later. Maar die tekst grenst aan waanzin. Ik heb haar niet nodig, wil niet voor haar zorgen, ze is huiselijk, ze is eigendom. Nou nou.
Maar Benny Andersson meende het, vond het achteraf misogyn, de geest des tijds – in ABBA kon je met zo’n tekst niet aankomen.
Ik heb de tekst altijd zo raar gevonden dat ik mij afvroeg of het een robotvertaling uit het Zweeds was. Maar neen. Vandaag besloot ik het raadsel op te lossen.
She’s a sunny girl, a real girl
And no-one can declare
That she’s something that I never needed
Never want to care for
She’s a sunny girl, a real girl
That’s why she’s satisfying
She will never ask for anything but you
Ain’t that a girl
She’s domestic, she is property
She’s slim like reed
She’s divertin’, she is faithful
Ain’t that all you need
And I’m souring like a feather
In a world I just created
For a very simple reason
That is one, she’s mine
She’s all mine
Sunny girl, Hep Stars. Benny Andersson op spinet.
Ik vind op de jijbuis een versie in het Zweeds met een voorzover mijn Zweeds strekt – niet ver, maar net genoeg – lievere tekst. En een spinet. De groep heet Telstars. “Meisje Sunny Girl”, wonderlijke titel wel. Het is dan ook een cover. Een raadsel opgelost na zestig jaar slechts.
Fröken Sunny girl, du kallas
av alla i vår stad
Där du dansar fram på gatan
alltid lika söt och glad
Fröken Sunny girl, du strålar
likt himlens klara sol
där du varje dag går svängande
din korta vita kjol
ngen mer kan vara ledsen
där han ser dej gå
För din skull blir alla mörka
skyar åter blå
Man blir lätt liksom en fjäder
Och har alltid vackert väder
Och den lyckligaste när du ler idag –
Det är jag
Fröken Sunny girl, du kallas
av alla i vår stad
Där du dansar fram på gatan
alltid lika söt och glad
Fröken Sunny girl, du strålar
likt himlens klara sol
där du varje dag går svängande
din korta vita
Ingen mer kan vara ledsen
där han ser dej gå
För din skull blir alla mörka
skyar åter blå
Man blir lätt liksom en fjäder
Och har alltid vackert väder
Och den lyckligaste när du ler i dag –
Det är jag
Fröken Sunny Girl, Telstars
– Uitgelichte afbeelding: May be found at the following website: https://www.45cat.com/record/so21 https://www.45cat.com/record/so21, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=64453942