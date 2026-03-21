Zonnig meisje

1966, topjaar van de popmuziek, kende een schitterende bijdrage uit Zweden, Sunny girl. Het bereikte een waardige plaats in mijn persoonlijke top-10. Ik vermoed achteraf dat ik het van Radio Caroline kende, in Nederland werd het een hit twee jaar later. Maar die tekst grenst aan waanzin. Ik heb haar niet nodig, wil niet voor haar zorgen, ze is huiselijk, ze is eigendom. Nou nou.

Maar Benny Andersson meende het, vond het achteraf misogyn, de geest des tijds – in ABBA kon je met zo’n tekst niet aankomen.

Ik heb de tekst altijd zo raar gevonden dat ik mij afvroeg of het een robotvertaling uit het Zweeds was. Maar neen. Vandaag besloot ik het raadsel op te lossen.

She’s a sunny girl, a real girl

And no-one can declare

That she’s something that I never needed

Never want to care for

She’s a sunny girl, a real girl

That’s why she’s satisfying

She will never ask for anything but you

Ain’t that a girl

She’s domestic, she is property

She’s slim like reed

She’s divertin’, she is faithful

Ain’t that all you need

And I’m souring like a feather

In a world I just created

For a very simple reason

That is one, she’s mine

She’s all mine



Sunny girl, Hep Stars. Benny Andersson op spinet.

Ik vind op de jijbuis een versie in het Zweeds met een voorzover mijn Zweeds strekt – niet ver, maar net genoeg – lievere tekst. En een spinet. De groep heet Telstars. “Meisje Sunny Girl”, wonderlijke titel wel. Het is dan ook een cover. Een raadsel opgelost na zestig jaar slechts.

Fröken Sunny girl, du kallas

av alla i vår stad

Där du dansar fram på gatan

alltid lika söt och glad

Fröken Sunny girl, du strålar

likt himlens klara sol

där du varje dag går svängande

din korta vita kjol

ngen mer kan vara ledsen

där han ser dej gå

För din skull blir alla mörka

skyar åter blå

Man blir lätt liksom en fjäder

Och har alltid vackert väder

Och den lyckligaste när du ler idag –

Det är jag

Fröken Sunny girl, du kallas

av alla i vår stad

Där du dansar fram på gatan

alltid lika söt och glad

Fröken Sunny girl, du strålar

likt himlens klara sol

där du varje dag går svängande

din korta vita

Ingen mer kan vara ledsen

där han ser dej gå

För din skull blir alla mörka

skyar åter blå

Man blir lätt liksom en fjäder

Och har alltid vackert väder

Och den lyckligaste när du ler i dag –

Det är jag



Fröken Sunny Girl, Telstars

