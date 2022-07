Zondag nazibetoging bij AZC Ter Apel

De fascistische knokploeg Pegida wil komende zondag bij het AZC in Ter Apel demonstreren tegen de omvolking.

Ook Voorpost en Rechts in Verzet hebben aangekondigd Ter Apel te zullen verblijden met hun aanwezigheid. Vermoedelijk zal het bij een klein groepje blijven, want de naziwappies van Samen voor Nederland gaan zondag demonstreren in Eindhoven. Voor Onze Boeren en Tegen Rutte, die zoals we allemaal weten veel erger is dan Pol Pot.

Uitgelichte afbeelding: Door Apdency – Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46447384