Zondag 23 februari Dam Amsterdam, 14u: Samen voor Oekraïne

Op 24 februari, drie jaar geleden, begon Rusland met de grootschalige agressieoorlog tegen Oekraïne. Om stil te staan bij het geweld en om te laten zien hoe belangrijk het is om Oekraïne te blijven steunen, organiseert de Stichting Oekraïners in Nederland een actie op De Dam in Amsterdam. Wij zijn erbij op 23 februari van 14:00 uur – 15:30 uur. Kom je ook?

Oekraïne is het slachtoffer van grove schendingen van het internationaal recht door Rusland. Dagelijks wordt Oekraïne bestookt met raketten, de illegale militaire invasie door Rusland gaat door en mensen die onder Russische bezetting leven staan bloot aan ernstige onderdrukking en geweld. Oekraïners vechten dagelijks voor hun vrijheid. Wij pleiten daarom voor steun, ook militair, aan Oekraïne om zichzelf en haar burgers te kunnen verdedigen tegen die Russische agressie.