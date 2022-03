Zondag 13 maart: antifascistische demo in Leeuwarden

Op zondag 13 maart gaan we in Leeuwarden de straat op tegen racisme en fascisme. Directe reden is de steeds verdere normalisering van racisme en de deelname van partijen zoals Forum voor Democratie aan de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de actie zullen we een protestmars houden vanaf het Jacobijnerkerkhof tot de Blokhuispoort. Beide betekenisvolle plaatsen in de strijd tegen fascisme.

Het protest wordt georganiseerd door een brede coalitie van maatschappelijke organisaties en lokaal actieve individuen. Op 19 plekken in Nederland worden in dat weekend acties gecoördineerd door Platform Stop Racisme. In Leeuwarden wordt de demonstratie georganiseerd door een samenwerking van Platform Stop Racisme, Friesland BIJ1, Leeuwarden Kan Het en leden van Anti Fascistische Actie Fryslân, Doorbraak en Vrije Bond Friesland.

Vorig jaar trad Rutte af vanwege het toeslagenschandaal. Racisme speelde hierin een centrale rol. Nu zien we hoe Rutte met een nieuw kabinet gewoon door kan regeren. Met onze actie willen we laten horen dat racistisch beleid niet zonder gevolgen mag blijven.

De lokale deelname van Forum voor Democratie baart ons zorgen. Dankzij FvD zijn antisemitische complottheorieën ondertussen te horen in het parlement en worden politieke tegenstanders bedreigd met intimidatie en geweld. Het is belangrijk dat we leren van de geschiedenis en ons hiertegen uitspreken.

Ook deze weken hebben partijen als FVD, PVV en JA21 op een beschamende manier laten zien dat zij met betrekking tot de oorlog in Oekraïne de kant van de totalitaire agressor kiezen. Deze partijen misbruiken onze democratische rechtsstaat teneinde haar af te schaffen!

Dat laten we niet gebeuren!

“Dit nooit meer” klinkt toch steeds ongeloofwaardiger. In Leeuwarden hebben racisten gooien keer op keer de ruiten bij de winkels van een Zwarte eigenares en vreedzaam demonstreren wordt KOZP met grof geweld onmogelijk wordt gemaakt.

Wij zeggen: Geef angst en haat geen stem! Trap niet in de foplossingen van extreem-rechts. Zij geven de zwaksten in de samenleving de schuld van problemen, maar houden de daadwerkelijke veroorzakers zorgvuldig buiten schot. Wij willen een nieuwe impuls geven aan een strijd voor echte oplossingen, solidair en inclusief!

Hierom gaan we 13 maart de straat op.

Meer informatie over de campagne ‘geen racisme en fascisme in de raad’, en alle steden die meedoen, is te vinden op de website van Platform Stop Racisme: www.platformstopracisme.nl

