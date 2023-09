Zondag 12 november, Amsterdam: mars voor klimaatrechtvaardigheid

We staan voor een unieke kans. Het kabinet is gevallen en we kunnen eindelijk breken met de falende politiek van Rutte die ons van de ene crisis in de andere crisis stort. Het is hoog tijd voor een politiek die mensen en natuur boven vervuilende multinationals en hun mega-winsten stelt.

Als we met genoeg mensen opstaan, kunnen we het verschil maken. Daarom komen we 10 dagen voor de verkiezingen in actie. Met een massale mars voor duurzamer, eerlijker en socialer beleid kunnen we dit cruciale moment aangrijpen om een nieuwe politieke wind door Nederland te laten waaien.

Op zondag 12 november lopen we met duizenden de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid in Amsterdam. Zet de mars in je agenda – en zeg het voort: nodig je vrienden, collega’s en familie uit.

De problemen in Nederland stapelen zich op. De afgelopen jaren heeft de politiek keer op keer de belangen van grote vervuilende bedrijven zoals Shell en Tata verkozen boven de belangen van burgers. Het gevolg? Klimaatontwrichting wordt steeds erger, maar ook de problemen op het gebied van wonen, biodiversiteit, armoede, vervuiling en racisme rijzen de pan uit.

Er valt daarom echt wat te kiezen op 22 november. We kunnen de klimaatcrisis bestrijden en tegelijkertijd zorgen voor een menswaardig bestaan voor iedereen – in Nederland en daarbuiten. Maar dit gaat niet vanzelf. Alleen met massaal protest kunnen wij de politiek veranderen.

Rondom fossiele subsidies hebben we laten zien wat we kunnen bereiken als we als beweging de handen ineen slaan. Afgelopen zaterdag kwamen 25.000 mensen in actie – op de A12 of bij de support demo – om een einde te eisen aan fossiele subsidies. Het onderwerp is niet weg te slaan uit de media, en dankzij de aanhoudende druk van ons allen lijkt er nu beweging te komen.

Blok zondag 12 november in je agenda. Als we met duizenden mensen de straat op gaan, kunnen we zorgen dat klimaatrechtvaardigheid bovenaan de politieke agenda komt.

De mars is een samenwerking van onder andere Oxfam Novib, Greenpeace, Extinction Rebellion (XR), FNV, Milieudefensie, DeGoedeZaak en ons. De route en andere praktische details worden later bekendgemaakt.

Het komt op ons aan. Meer dan ooit hebben we jou nodig om op te staan en alle mensen om je heen te mobiliseren. 12 november. Zeg het voort.

– Bericht van Fossielvrij.nl