Zomer zonder hommels

De insectentelling van Natuurpunt deze zomer levert “verontrustende” resultaten op: bij heel wat insectensoorten is een sterke achteruitgang vast te stellen. Vooral hommels, vlinders en zweefvliegen bleven deze zomer weg.

Het aantal insecten in Vlaanderen boert al jaren flink achteruit: in de laatste vijftig jaar is zowat de helft van onze insecten verdwenen. De verliezen blijven aanhouden met zo’n 1 procent per jaar.

Natuurpunt organiseert daarom elk jaar de ‘Insectenzomer’, waarbij iedereen wordt gevraagd om insecten te fotograferen met de app Obsidentify.

Deze zomer deden 38.586 mensen mee, goed voor meer dan 1.500.000 waarnemingen. Een succes, maar de resultaten van de campagne zijn verontrustend, zegt Wim Veraghtert van Natuurpunt.

