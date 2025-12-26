Zomer in IJsland

IJsland maak temperaturen mee die zelfs in de zomer bijzonder zijn. Je zou haast denken dat er iets aan de hand is – klimaat of zo, niet.

Terwijl half Nederland de gure winterkou trotseert, kunnen ze op IJsland in een korte broek en T-shirt kerst vieren. Het is daar nu ongewoon warm voor de tijd van het jaar. Op kerstochtend steeg het kwik lokaal naar 19,8 graden, fors hoger dan in de zomer. ‘Absolute waanzin!’

IJsland breekt deze dagen recordtemperaturen, melden IJslandse en Deense media. Op kerstavond werd in Bakkagerði, een klein dorpje aan de oostkust, een extreme temperatuur van 19,7 graden gemeten. Volgens nieuwssite Rúv werd het iets zuidelijker, bij Seyðisfjörður, zelfs 19,8 graden.