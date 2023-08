Zo bescherm je de honkvaste gierzwaluw

De gierzwaluw is een beschermde vogel. Het beschikbaar hebben én houden van permanente nestgelegenheden is de belangrijkste manier om de gierzwaluw te helpen. In het geactualiseerde Kennisdocument Gierzwaluw van BIJ12 staat hoe dit kan. Ook beschrijft het kennisdocument waar je bij ruimtelijke activiteiten – zoals bouwen of slopen – rekening mee moet houden ten gunste van de gierzwaluw.

Op een mooie zomeravond kun je hem niet missen: de gierzwaluw. Dit donkerbruine vogeltje met sikkelvormige vleugels en korte, gevorkte staart, vliegt dan synchroon in kolonies van tientallen zwaluwen gierend door de lucht, op zoek naar insecten. Toch moeten we zuinig zijn op deze zomervogel die een bijzondere status heeft, omdat het nest het hele jaar beschermd is. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn gierzwaluwen sinds 1979 beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. In ons land is dat geregeld via de Wet natuurbescherming.

– Bekijk hier het vernieuwde Kennisdocument Gierzwaluw (pdf: 3,2 MB)