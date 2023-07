Zij willen Nakba

– door Meriç Esin –

Israëlische fascisten (zionistische kolonisten) willen dat er een Nakba plaatsvindt in de wijk Sheikh Djarrah (in bezet Oost-Jeruzalem) en de stad Jenin (bezette Westoever).

De Israëlische fascistenleider Ben Gvir verklaarde onlangs dat voor de realisatie van zo’n Nakba-operatie alleen al in Jenin desnoods duizenden Palestijnen vermoord zouden moeten worden.

Het roepen van zulke slogans en slogans van een dergelijke strekking is overigens niet incidenteel en beperkt tot een ‘paar zionisten’ zoals in het bijgaande filmpje.

Deze slogans en de praktijk die er bij hoort vormen al op z’n minst sinds 75 jaar het permanente en structurele beleid van de Israëlische staat en de achtereenvolgende Israëlische regeringen.

De praktische uitvoering van de Nakba in al zijn dimensies heeft tot op de dag van vandaag nooit opgehouden, sinds de oprichting van Israël in 1948.

Maar deze Israëlische fascisten zijn zo bloeddorstig en moordlustig (net als de Israëlische staat zelf) dat ze maar niet genoeg kunnen krijgen van het bezetten, het onderdrukken en het vermoorden van Palestijnen.

Zij zijn de agressors en de moordenaars die een staatsapparaat met een sterk en geavanceerd leger, miljarden Amerikaanse Dollars en miljarden Euro’s achter zich hebben.

Natuurlijk zullen de Palestijnen uiteindelijk niemand over zich heen laten lopen.

Natuurlijk zullen de Palestijnen de moorddadige agressie van de Israëlische kolonistische fascisten en de moorddadige agressie van het terroristische leger van Israël niet onbeantwoord laten.

Zo veel is tot nu toe steeds duidelijk geworden.

De Palestijnen en hun grootse strijd voor vrijheid en het recht op zelfbeschikking verdienen ons respect en onze steun en solidariteit!

They want the same thing in #SheikhJarrah and in #Jenin: Nakba.

"We want Nakba now" Israeli elected official, January 2023, Sheikh Jarrah.#SaveJenin pic.twitter.com/B1g8TCgwrB — Free Jerusalem (@FreeJerusalem1) July 3, 2023

*

Bij wijze van toelichting:

Opnieuw sloopt Israël het huis van een Palestijns gezin in Hamsa Tahta in de Jordaanse Vallei van de Palestijnse West Bank…

Een Palestijns gezin van vader, moeder en vijf kinderen is daarmee dakloos gemaakt.

Dit is geen incidenteel of een individueel uitzonderlijk geval maar Israelische politiek van structurele en doorgaande aard. Dit is integraal onderdeel van het militaire bezettingsregime van Israël.

De grond waar gesloopte Palestijnse huizen, scholen en klinieken of vernielde tuinen, akkers en gaarden op stonden wordt in de regel in beslag genomen en uiteindelijk bestemd voor de bouw van illegale nederzettingen voor joodse kolonisten.

Die kolonisten zijn meestal zionistische joden die ook de paspoorten hebben van landen waar zij oorspronkelijk geboren en getogen zijn en er vandaan komen. Landen zoals Rusland, Oekraïne, VS, VK, Canada, Australië en Nieuw Zeeland of landen van de Europese Unie.

(Redactionele noot: dit geldt voor joodse immigratie in het algemeen. Het is juist niet van toepassing op de kolonisering van het in 1967 bezette gebied).

De strategische logica van de zionistische bezetting is: de Palestijnen eruit en de Joodse kolonisten erin. Zo wordt ingepikt Palestijns land gekoloniseerd en geïsraëliseerd.

Tegen het Internationaal Recht in!

Maar Israël heeft aan geen enkele vorm van recht een boodschap.

Ondertussen wordt aan de Palestijnse vluchtelingen het recht op terugkeer naar hun dorpen en steden ontzegd.

Israeli occupation forces demolished today a Palestinian house belonging to Jaafar Bsharat in Hamsa Tahta in Jordan Valley, the occupied West Bank. Jafaar, his wife & their 5 children are now homeless. pic.twitter.com/r4hjo36eie — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) July 24, 2023

– Uitgelichte afbeelding: De Desconocido – hanini.org, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3632054