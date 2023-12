Zij aan zij met de natuur in Zambia en de Filipijnen: kwart minder natuurrampen

Een gezamenlijk project van het Wereldnatuurfonds (WWF) en het Internationale Rode Kruis waarbij ingezet wordt op natuurlijke oplossingen tegen de klimaatverandering, boekt mooie resultaten in Zambia en de Filipijnen. Volgens de organisaties hebben de maatregelen – zoals bomen planten en kusten versterken – tot een kwart minder natuurrampen geleid.

“Met meer natuur kunnen we meer CO 2 opslaan. En dat niet alleen: meer natuur kan letterlijk mensenlevens redden”, stelt WWF in een persbericht. In onder meer Zambia en de Filipijnen werken ze “zij aan zij met de natuur”. Ze planten er bomen, verbreden rivieren en helpen mensen weerbaar te maken tegen een natuurramp.

