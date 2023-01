Zeven doden en drie gewonden bij aanval op synagoge in Oost-Jeruzalem

Bij een aanval op de bezoekers van een synagoge in bezet, oostelijk Jeruzalem zijn vrijdagavond zeven mensen doodgeschoten, terwijl er tenminste drie gewonden zijn. Een man wachtte in een auto bij een de synagoge in Neve Yaakov, dat in 1967 deel van Jeruzalem was geworden, tot de synagoge uitging. Daarna vuurde hij op de bezoekers. Hij werd uiteindelijk gedood door de politie. Drie mensen, een 70-jarige vrouw in kritieke toestand en een 20-jarige man een een 14-jarige jongen die minder ernstig waren gewond, werden vervoerd naar het Medisch Centrum Hadassa.

De aanslag is vermoedelijk een represaille voor de moorddadige aanval van donderdag in het vluchtelingenkamp Jenin. Daarbij werden negen mensen gedood en 20 gewond.Bovendien werden er een onmoetingscentrum en de nodige andere zaken waaronder auto’s vernield. Het is sindsdien onrustig op de Westoever, terwijl er ook een aantal raketaanvallen op Gaza werden uitgevoerd als represaille voor raketten die waren afgevuurd op Israel.

De aanvaller vluchtte nadat de politie was gearriveerd. Hij werd gedood toen hij op de agenten trachtte te vuren. Zijn wapen weigerde echter. Premier Netanyahu zou later op de avond een bijeenkomst met veiligheidsmensen hebben.

Uitgelichte afbeelding: By יעקב – Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3650550