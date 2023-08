Zeven burgers gedood bij Russische raketaanval op Oekraïense stad

Bij een Russische raketaanval op de stad Chernihiv in het noorden van Oekraïne zijn 7 mensen om het leven gekomen, waaronder een kind van 6 jaar oud. Zeker 37 mensen raakten gewond, waaronder 11 kinderen.

De raket sloeg in op een groot plein in het centrum van de stad. Een universiteitsgebouw en een theater raakten zwaar beschadigd bij de aanval.

Russian attack on #chernihiv #ukraine . Centre of town. Rocket aimed at a theatre. Religious holidays – lots of families out. Children amongst casualties. More air defence is necessary @BWallaceMP @PistoriusBoris @SecDef @SebLecornu pic.twitter.com/24P190OUsf



Zelensky riep de wereld – voor de zoveelste keer – op Oekraïne de middelen te geven korte metten te maken met Poetler:

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.

Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023