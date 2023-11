Zet natuur centraal voor een veiliger en toekomstbestendiger Nederland

Met de lancering van het ‘Manifest Ruimte voor Levende Rivieren’ doet een coalitie van 13 partijen waaronder de ANWB, het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), De Jonge Klimaatbeweging, Scouting Nederland en Natuurmonumenten een dringende oproep aan de politiek om meer natuur en ruimte voor recreatie leidend te laten zijn bij de langetermijnplanning van het gebied van Rijn, IJssel, Waal en Maas.

“Als je hier in het rivierlandschap bij Nijmegen rondstruint, dan zie je wat ruim dertig jaar natuurontwikkeling aan fenomenale natuur heeft opgeleverd. Ontzettend veel soorten zijn weer terug, denk aan de otter, de zeearend, de zwarte populier en de rivierprik. Meer ruimte voor natuur helpt ook in periodes van te veel of juist te weinig water. Want natuur neemt water op als een spons waardoor het langer in het gebied wordt vastgehouden.

– Uitgelichte afbeelding: eigen foto AJvdK