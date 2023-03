Zes doden bij inval van het Israelische leger in Jenin

Bij een inval van het Israelische leger in Jenin zijn dinsdagmiddag zes doden gevallen. Er zijn 16 gewonden. Verwacht wordt dat het aantal doden nog zal stijgen. De doden werden geïdentificeerd als -Ghazawi (26), Majd Mohammed Huseinieh (26), Tarq Ziad Natour (27), Ziad Amin Zareini (29), Abdul-Fattah Hussein Khrousheh (49), en Mutassem Nasser Sabbagh (22).

Verder werd gemeld dat twee van de gewonden in kritieke staat verkeren. De één heeft een schot in de borst, de ander in zijn dijbeen. Er werd bovendien een raket gelost op één van de huizen van het Jenin vluchtelingenkamp.

Met het aantal van zes nieuwe doden is het aantal slachtoffers van Israelisch geweld in 2023 gestegen tot 74.

